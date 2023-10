POL-NB: Verkehrskontrolle eines LKW mit Geschwindigkeitsüberschreitungen

Mirow (ots) -



In der vergangenen Woche haben die Beamten der Besonderen Verkehrsüberwachung des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Altentreptow mobile Verkehrskontrollen durchgeführt. Dazu waren sie am Dienstag, den 24.10.2023 im Bereich Mirow unterwegs, um hier insbesondere den LKW-Verkehr zu kontrollieren.



Gegen 11:20 Uhr stellten die Beamten einen LKW mit Anhänger fest, welcher aus Richtung Röbel offensichtlich zu schnell gefahren ist. Die Beamten haben den LKW gestoppt und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Fahrzeugführer handelte es sich um einen 59-jährigen deutschen Fahrzeugführer eines regionalen Fuhrunternehmens. Bei der Überprüfung des Fahrtenschreibers stellten die Beamten zwei Geschwindigkeitsüberschreitungen fest:



1. Feststellung : Geschwindigkeitsüberschreitung außerorts auf der B 198 vor Mirow 89 km/h bei zul. 60 km/h, Wert nach Katalog: 1 Punkt, 150 EUR Bußgeld



2. Feststellung: Geschwindigkeitsüberschreitung in Mirow, 61 km/h bei zul. 30 km/h, Wert nach Katalog: 1 Punkt, 175 EUR Bußgeld



Da es sich um zwei verschiedene Verstöße handelt, wird der Fahrzeugführer sich in beiden Fällen verantworten müssen. Insofern muss er mit zwei Punkten sowie insgesamt 325 Euro Bußgeld rechnen.



