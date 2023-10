POL-GÜ: Diebstahl eines PKW Renault in Krakow

Güstrow/ Krakow (ots) -



In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es in Krakow zu einem Diebstahl eines PKW gekommen. Am Vorabend wurde der weiße Renault Captur von seinem Eigentümer vor einer Garage in der Wilhelm-Pieck-Straße abgestellt. Am späten Sonntagvormittag wurde dann das Fehlen des PKW festgestellt. Der Wert des entwendeten Fahrzeugs wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.



Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Teterow unter der Rufnummer 03996 - 1560, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



