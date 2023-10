POL-NB: Zeugenaufruf nach Sicherstellung einer aufgebrochenen Geldkassette

Details anzeigen Fund Geldkassette Fund Geldkassette

Am 24.10.2023 wurde der Neustrelitzer Polizei durch aufmerksame Zeugen der Fund einer aufgebrochenen Geldkassette gemeldet. Die Beamten des Polizeihauptreviers Neustrelitz begaben sich zu dem Fundort - der Parkplatz am Rande der Ortschaft 17237 Zinow, am Eingangsbereich zum Nationalpark. Am Rande dieses Parkplatzes fanden die Zeugen einen mit Moos bedeckten blauen Stoffbeutel, in welchem sich eine gewaltsam aufgebrochene Geldkassette befand (siehe angefügte Bilder). Da die Zeugen vermuteten, dass es sich hierbei um einen strafbaren Hintergrund handelte, informierten sie die Polizei.



Die Beamten haben den Beutel samt Geldkassette sichergestellt, da der Verdacht einer Straftat besteht. Eine Überprüfung mit bekannten Diebstahls- und Einbruchsdelikten ist bisher erfolglos verlaufen. Aus diesem Grund bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kennt die abgebildeten Gegenstände? Es handelt sich um einen blauen Stoffbeutel der Bad Kötzinger Bärwurzquelle, einer ca. 22cm großen grauen Geldkassette sowie einem kleinen Schlüsselbund mit drei Schlüsseln samt rotem Schlüsselanhänger mit "City"-Aufschrift und auf der Rückseite "e.dis". Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Neustrelitz unter 03981-258 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



