POL-HRO: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 104 bei Teterow

Teterow (ots) -



Am 29.10.2023 erhielt die Polizei gegen 15:23 Uhr die Information

über einen verunfallten Pkw auf der B 104 zwischen Teterow und Raden

in Höhe Meierei.

Hier kam der 84-jährige deutsche Fahrer eines Opels aus noch

ungeklärter Ursache in Fahrtrichtung Güstrow nach rechts von der

Fahrbahn ab und prallte gegen einen ca. 1 m hohen Stein. Der Opel kam

anschließend nach knapp 100 Metern auf der Fahrerseite an einem Baum

am Straßenrand zum Liegen. Der 84-jährige Fahrer verstarb noch an der

Unfallstelle.

Die B 104 musste bis 16:30 Uhr voll gesperrt werden. Bis zum

Abschluss der Maßnahmen wurde der Fahrzeugverkehr halbseitig an der

Unfallstelle vorbeigeleitet.

Der Unfallschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.



