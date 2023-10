POL-HRO: 40-jähriger Kradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Grevesmühlen (ots) -



Am Sonntagnachmittag des 29.10.2023 ereignete sich auf der B 105

zwischen Gressow und Grevesmühlen ein Verkehrsunfall mit mehreren

beteiligten Fahrzeugen und einem schwerverletzten Motorradfahrer.

Gegen 14:10 Uhr wollte der Fahrer eines Opels von der B105, aus

Grevesmühlen kommend, auf eine Apfelplantage abbiegen. Der

Fahrzeugführer des folgenden Opels bremste daraufhin sein Fahrzeug

bis zum Stillstand ab. Ein nachfolgender VW kam nicht mehr

rechtzeitig zum Stillstand und fuhr auf den stehenden Opel auf. Im

Zusammenhang mit der Gefahrenbremsung kam der VW-Fahrer auf die

Gegenfahrbahn. Hier kollidierte das Fahrzeug mit dem entgegen

kommenden 40-jährigen Motorrad-Fahrer. In der Folge des Unfalls

erlitt der Motorrad-Fahrer schwere, aber nicht lebensbedrohliche,

Verletzungen. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten ins

Klinikum nach Schwerin.

Zur Unfallaufnahme und Bergung des nicht mehr fahrbereiten Motorrades

und des VW musste die B 105 bis 15:30 Uhr voll gesperrt werden.

Polizeilich wird der Unfallschaden auf 30.000 Euro geschätzt.



