POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach zwei vermissten Minderjährigen

Seit dem 26.10.2023 werden ein 15-Jähriger und eine 12-Jährige aus

Plau am See vermisst.



Für weitere Informationen nutzen Sie bitte den Link, der zur

Internetseite der Landespolizei M-V führt: https://t1p.de/xbt31



Hinweise zu den Personen nimmt die Polizei Plau am See unter 038735 -

8370, die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere

Polizeidienststelle entgegen.



