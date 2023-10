13-Jährige in Güstrow vermisst

Details anzeigen Vermisste Emely Matzke Vermisste Emely Matzke

Seit den Nachmittagsstunden des 28.10.2023 wird die 13-Jährige Emely Matzke aus Bützow vermisst. Über das Wochenende war sie in einer Betreuungseinrichtung in Güstrow untergebracht, in welche sie nicht zurückkehrte. Emely Matzke ist mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Hose bekleidet. Sie hat schulterlange blonde Haare, ist von schlanker Statue und trägt vermutlich eine Brille.

Hinweise zum Verbleib der Person nehmen das Polizeihauptrevier Güstrow telefonisch unter 03843/266-0, die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.