POL-NB: Staatsschutz ermittelt wegen verfassungswidriger Graffiti in Waren- Zeugen gesucht

Am Sonntag, 29.10.2023, wurde durch einen Zeugenhinweis bekannt, dass durch bisher unbekannte Tatverdächtige der Bahnhofstunnel in der Lloydstraße in Waren durch Graffiti beschädigt worden ist. An den Wänden wurden mehrere verfassungswidrige Graffitis in unterschiedlichen Farben und Größen angebracht. Sechs Schriftzüge und Zeichen wurden mittels Sprühfarbe großflächig an den Wänden aufgetragen.Nach derzeitigem Stand kann der genaue Tatzeitraum nicht benannt werden. Der Sachschaden beträgt geschätzte 350 Euro. Mitarbeiter des Stadtbauhofes Waren (Müritz) beseitigten unmittelbar nach der Feststellung die Verunreinigungen.



Die Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg führt in der weiteren Folge die Ermittlungen wegen Volksverhetzung, Verwenden von Symbolen verfassungswidriger Organisationen und wegen Sachbeschädigung.



Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zur Ermittlung der Täter geben können, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Waren (Müritz) unter der Telefonnummer 03991/1760 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



