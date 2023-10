POL-HRO: Geistig behinderte Frau in Rostock vermisst - Die Polizei bittet um Mithilfe

Rostock (ots) -



Seit den Mittagsstunden des 28.10.2023 wird eine 39-jährige Frau aus

einer Pflegeeinrichtung in Rostock - Lütten Klein vermisst. Die

Vermisste hat eine starke geistige Behinderung und ist örtlich nicht

orientiert.



Für weitere Informationen nutzen Sie bitte den Link, der zur

Internetseite der Landespolizei M-V führt: https://t1p.de/t3e73



Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Rostock Lichtenhagen

unter der Telefonnummer 0381 77070, die Onlinewache unter

www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



