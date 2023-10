POL-NB: Diebstahl Wohnmobil in Greifswald

PHR Greifswald (ots) -



In der gestrigen Nacht,zwischen 22:30 Uhr und heute Morgen 10:00 Uhr, haben bisher unbekannte Täter ein Wohnmobil der Firma Peugeot, welcher in einer Grundstückseinfahrt in der Hans-Beimler-Str. 76 geparkt wurde, entwendet. Das weiße Wohnmobil, Baujahr 2013, hat das amtliche Kennzeichen HGW-K76. Es entstand ein Schaden von rund 24.900 Euro. Das gestohlene Wohnmobil wurde durch die Polizei zur Fahndung ausgeschrieben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen.



Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Greifswald unter der Telefonnummer 03834-5400 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



Im Auftrag



Jürgen Kolletzki



Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



