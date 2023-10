POL-HRO: Einstellung der Öffentlichkeitsfahndung nach zwei vermissten Minderjährigen

Plau am See (ots) -



Die 12 und 15 Jahre alten Vermissten, welche seit dem 26.10.2023 in

Plau am See abgängig waren, konnten am späten Abend des 27.10.2023

wohlbehalten angetroffen werden. ( Siehe Pressemitteilung

https://t1p.de/ghszo )



Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Die Medien werden gebeten,

die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen

persönlichen Daten zu löschen.



André Falke

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell