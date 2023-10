POL-NB: Brand mehrerer Müllcontainer in 17139 Malchin (LK MSE)

Malchin (LK MSE) (ots) -



In der Nacht des 28.10.2023 wurden der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg gleich zwei Mal Containerbrände in Malchin gemeldet, wobei diese vermutlich in Zusammenhang stehen.

Gegen 00:50 Uhr meldete sich eine Zeugin, dass jemand in der Heinrich-Heine-Straße, Höhe Nr. 38, Müllcontainer in Brand setzte. Dabei brannten zwei Container vollständig aus und ein weiter Container wurde durch die Hitzeentwicklung stark deformiert.

Etwa zehn Minuten später wurde erneut ein Containerbrand gemeldet. So brannten in der Wargentiner Straße Malchin, Höhe Nr. 22, ebenfalls zwei Müllcontainer aus. Die alarmierten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Malchin konnten die Brände zügig löschen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 2.500,00 EUR.

Funkstreifenwagen des Polizeireviers Malchin fahndeten nach dem bis dato unbekannten Täter. Eine Zeugin konnte an einem Tatort den flüchtigen Tatverdächtigen beobachten und beschreiben. Bei diesem soll es sich um einen etwa 16 bis 18-jährigen männlichen Jugendlichen handeln. Dieser sei etwa 1,70 m bis 1,80 m groß, hätte eine normale Statur und trug einen schwarzen Kapuzenpullover.

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigungen aufgenommen.

Da der Täter bislang nicht gefasst werden konnte, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der Straftaten. Hinweise werden beim Polizeirevier Malchin unter 03994- 2310, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegengenommen.



