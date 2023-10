POL-NB: Brand in einem Mehrfamilienhaus in Stralsund

Stralsund (LK V-R) (ots) -



Am 28.10.2023 wurde die Polizei gegen 01:17 Uhr durch die Integrierte Rettungsleitstelle Vorpommern-Rügen über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Mönchstraße in Stralsund informiert. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde die Hinweisgeberin durch einen ausgelösten Brandmelder um 01:12 Uhr wach. Als sie die Wohnungstür zum Hausflur öffnete, konnte sie schwarzen, dichten Rauch sehen und informierte die Feuerwehr.

Das Feuer, welches sich auf den Hausflurbereich des Mehrfamilienhauses konzentrierte, konnte durch die eingesetzte Feuerwehr zügig unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Zudem konnten durch die eingesetzten Kameraden der Feuerwehr drei Personen, darunter ein zweijähriges Kind, per Drehleiter aus der 1. Etage gerettet werden. Ein weiterer Hausbewohner konnte das Mehrfamilienhaus selbstständig verlassen. Alle weiteren Hausbewohner waren zum Brandzeitpunkt nicht anwesend.

Auf Grund des Brandgeschehens wurde der Hausflur stark in Mitleidenschaft gezogen, so dass der entstandene Sachschaden auf etwa 10.000 Euro geschätzt wird. Personen wurden nicht verletzt. Durch die Polizei wird ein Ermittlungsverfahren wegen schwerer Brandstiftung gem. §306a StGB eingeleitet. Der Kriminaldauerdienst aus Stralsund hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zum Einsatz kamen insgesamt 16 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr und der Berufsfeuerwehr aus Stralsund.



