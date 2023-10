15-jähriger und 12-Jährige aus Plau am See vermisst

Details anzeigen Lennard Schenk und Hannah Stolp Lennard Schenk und Hannah Stolp

Seit den Nachmittagsstunden des 26.10.2023 werden die in Plau am See wohnende 12- jährige Hannah Stolp und der 15-jährige Lennard Schenk vermisst.

Sie können wie folgt beschrieben werden:

Hannah: Größe: ca. 160 cm, blaue Augen, schlanke Statur, dunkle Haare mit roten Strähnen (Frisur offen) – dunkle Oberbekleidung, schwarze Schuhe, schwarze Strumpfhose, schwarz-weiß karierter Rock.

Lennard: Größe: ca. 180 cm, schlank, blonde Haare, dunkle Brille dunkle Hose.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe! Wer hat Lennard und Hannah gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthalt machen? Hinweise nimmt die Polizei in Plau am See unter der Telefonnummer 038735 - 8370 und jede andere Polizeidienststelle entgegen. Weiterhin kann das Internet über die Internetwache oder unter der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de genutzt werden.

Mandy Fischer, PHKin

Polizeirevier Plau am See