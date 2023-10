POL-NB: Das Kokain fand ´Cora´

Details anzeigen Foto: Bargeld- und Drogenspürhündin Cora Foto: Bargeld- und Drogenspürhündin Cora

Greifswald (ots) -



Die Drogenfahnder der Kriminalpolizeiinspektion Anklam haben gestern die Wohnung eines 24-jährigen Tunesiers in der Greifswalder Innenstadt durchsucht. Die Ermittler waren durch Hinweise und sich anschließende Ermittlungen auf den Verdächtigen gekommen.



Die Kripo-Beamten selbst haben unter anderem eine nicht geringe Menge Marihuana und zunächst auch Bargeld gefunden.



Für weitere größere Funde war schließlich eine Vierbeinerin verantwortlich: "Cora", Diensthündin aus der Bereitschaftspolizei, hat als ausgebildeter Bargeld- und Drogenspürhund zusätzlich zum Beispiel noch Kokain und sehr viel weiteres Bargeld erschnüffelt. Dadurch wurden am Ende neben verschiedenen Drogen auch mehrere zehntausend Euro insgesamt beschlagnahmt.



Der polizeibekannte Tunesier wurde widerstandlos vorläufig festgenommen und wird heute einem Haftrichter vorgeführt.



Rückfragen bitte an:



Für Medienvertreter:

Claudia Berndt

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-2041

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de



Für Hinweise und Fragen aus der Bevölkerung:

Bitte an die im Text angegebene Dienststelle bzw. die Internetwache

oder jedes andere Polizeirevier wenden!



http://www.polizei.mvnet.de

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell