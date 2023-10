POL-SN: 11-jähriger Junge bei Verkehrsunfall in Schwerin verletzt

Schwerin (ots) -



Ein 11-jähriger Junge wurde am gestrigen Nachmittag bei einem Verkehrsunfall in Schweriner Stadtteil Mueßer Holz verletzt: Das Kind rannte laut ersten Erkenntnissen gegen 14.35 Uhr trotz des Rotlichts einer Fußgängerampel an der Hamburger Allee über die Straße, um einen wartenden Bus zu erreichen.



Dabei wurde das Kind von einem vorbeifahrenden Pkw erfasst, der von einem 43-jährigen Afghanen geführt wurde. Der Junge mit deutscher Staatsangehörigkeit musste mit Beinverletzungen ins Klinikum gebracht werden.



Die weitere Bearbeitung des Verkehrsunfalles erfolgt beim Kriminalkommissariat Schwerin.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Rainer Autzen

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell