POL-LWL: Reifen von 15 Fahrzeugen in Ludwigslust zerstochen

Durch unbekannte Täter wurden in der Nacht auf Freitag die Reifen von 15 Fahrzeugen eines Postdienstleisters in Ludwigslust beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter zunächst auf derzeit unbekannte Weise auf das umzäunte Firmengrundstück im Gewerbegebiet "Am Industriegelände". Dort wurden von insgesamt 15 Fahrzeugen teilweise mehrere Reifen zerstochen. Dabei entstand den ersten Schätzungen zufolge Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874-4110) hat vor Ort eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet jetzt um Hinweise zu diesem Vorfall.



