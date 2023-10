POL-LWL: Linke Fahrspur auf der BAB 24 nach LKW-Unfall gesperrt

Stolpe/Neustadt-Glewe (ots) -



Nach einem LKW-Unfall am Freitagmorgen auf der BAB 24 zwischen Neustadt-Glewe und dem Autobahnkreuz Schwerin ist derzeit die linke Fahrspur in Fahrtrichtung Hamburg gesperrt. Ein mit heißem Asphalt beladener LKW mit Anhänger war ersten Erkenntnissen zufolge gegen 07:15 Uhr aufgrund eines geplatzten Reifens von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Mittelschutzplanke geprallt. Dabei wurde auch der Fahrzeugtank beschädigt. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Der bei dem Unfall entstandene Schaden ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei geht nach bisherigen Prognosen davon aus, dass die halbseitige Sperrung aufgrund der Bergungsarbeiten noch bis zum späten Vormittag andauern könnte.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell