POL-LWL: Verletzte bei Zusammenstoß zweier Fahrzeuge in Wittenburg

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Kleintransporter sind am Freitagmorgen insgesamt 8 Personen verletzt worden, eine davon schwer. Auf einer Straßenkreuzung stießen gegen 06 Uhr ein PKW und ein Kleintransporter zusammen. Dabei wurden die 7 Insassen des Kleintransporters sowie der Fahrer des PKW jeweils verletzt. Alle Verletzten wurden anschließend in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Die Polizei hat Spuren am Unfallort gesichert und ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache. Ein Vorfahrtsfehler wird nach ersten Erkenntnissen vermutet. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden soll sich ersten Schätzungen zufolge auf ca. 35.000 Euro belaufen. Die Bergung der beiden verunglückten Fahrzeuge dauert momentan noch an.



