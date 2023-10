POL-GÜ: Erneuter Mülltonnenbrand in Güstrower Innenstadt

Güstrow (ots) -



In der vergangenen Nacht, circa 01:10 Uhr, wurden Beamte der Polizei Güstrow während der Streifenfahrt durch einen Passanten auf einen Mülltonnenbrand im Bereich der Engen Straße aufmerksam gemacht.



Laut bisheriger Erkenntnisse war der 62-jährige Zeuge fußläufig auf dem Heimweg, als er die lodernden Flammen bemerkte. Aufgrund des sofortigen Einsatzes konnten die Beamten den Brand oberflächlich löschen, bevor das Feuer auf das hinter der Tonne befindliche Wohnhaus übergreifen konnte. Zwei nebenstehende Mülltonnen wurden aufgrund der Hitzeeinwirkung beschädigt. Durch den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Güstrow konnte der Brand letztlich komplett gelöscht werden. Der Sachschaden wird auf etwa 650 Euro geschätzt. Anwohner sowie weitere Personen sind durch den Brand nicht beeinträchtigt oder verletzt worden.



Zur Erhellung der Brandumstände befragten die Polizeikräfte mehrere im Umkreis befindliche Passanten sowie Anwohner. Konkrete Hinweise auf einen oder mehrere potenziell Tatverdächtige gibt es derzeit nicht.



Die aufgrund des Verdachtes der Brandstiftung eingeleiteten Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Güstrow fortgeführt.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell