POL-NB: Reifen auf der Autobahn verursacht Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

BAB 11 - Penkun (Vorpommern- Greifswald) (ots) -



Am 26.10.2023 gegen 21:40 Uhr kam es auf der BAB 11 auf Höhe des

Kilometers 91,5 zu einem schweren Verkehrsunfall. Der 45-jährige

polnische Fahrzeugführer fuhr auf der BAB 11 aus Richtung Berlin in

Fahrtrichtung Polen. Etwa 9 km vor der Abfahrt Penkun kollidierte der

weiße BMW mit einem Reifen auf der Fahrbahn und kam dadurch nach

links von der Fahrbahn ab. Nachdem der Pkw mit der Mittelleitplanke

kollidierte, schleuderte er nach rechts und kam auf dem Standstreifen

zum Stehen.

Nach ersten Erkenntnissen musste die 41-jährige polnische Beifahrerin

leichtverletzt in das Krankenhaus nach Prenzlau gebracht werden. Am

Fahrzeug sowie an der Mittelleitplanke entstand ein Sachschaden von

insgesamt etwa 27500 EUR, der BMW war nicht mehr fahrbereit.

Die BAB 11 musste für ca. 2 ½ Stunden in Fahrtrichtung Polen

vollgesperrt werden, bis das Fahrzeug durch einen Abschleppdienst

geborgen wurde.



Im Auftrag



Ina Gransow

Polizeihauptkommissarin

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle







