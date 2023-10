POL-HRO: Polizei sucht Geschädigte nach Auseinandersetzung an S-Bahnhaltestelle Lichtenhagen

Rostock (ots) -



Das Verhalten eines polizeibekannten Mannes führte am Wochenanfang zu

gleich mehreren Straftaten.



Die Vorfälle ereigneten sich bereits am Montag gegen 19 Uhr im

Bereich der S-Bahnhaltestelle Lichtenhagen. Hier soll der

Tatverdächtigte zunächst mehrere augenscheinlich minderjährige

Personen bedrängt haben. Um dies zu unterbinden, schritt ein Zeuge

ein, woraufhin es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen

dem Tatverdächtigten und dem Zeugen kam. Hierbei wurde letzterer

leicht verletzt. Mehrere Personen wurden hierauf aufmerksam und

informierten die Polizei. Die angesprochenen Kinder/Jugendlichen

entfernten sich in der Zwischenzeit vom Ort des Geschehens.



Sie werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer

0381-4916 1616 zu melden. Ebenso werden Zeugen gesucht, die den

Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Angaben machen können.

Hinweise nimmt die Polizei unter selbiger Telefonnummer entgegen.



Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 36-jährigen

Wohnsitzlosen aus Rostock. Er besitzt die deutsche

Staatsangehörigkeit.



Der Mann entfernte sich ebenfalls zunächst vom Tatort, fiel aber im

weiteren Verlauf erneut auf, da er Passanten beleidigte sowie einen

weiteren Mann körperlich anging und ihm ins Gesicht schlug. Auch

dieser wurde durch den Angriff des Tatverdächtigen leicht verletzt.



Die Polizei konnte den Tatverdächtigen schließlich im Bereich der

Güstrower Straße antreffen und festnehmen. Hierbei leistete der

Tatverdächtige massiven Widerstand. Er wurde anschließend in

Gewahrsam genommen.



Der 36-Jährige muss sich nun wegen mehrerer Straftaten verantworten.

Hierzu ermittelt fortan die Rostocker Kriminalpolizei.



