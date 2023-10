POL-SN: Verkehrsunfall in Schwerin-Lankow: 65-jähriger Fahrer im Klinikum

Schwerin (ots) -



Nachdem es am heutigen Morgen in Schwerin-Lankow zu einem Verkehrsunfall gekommen war, musste ein 65-jähriger Pkw-Fahrer ins Klinikum gebracht werden.



Der Mann befuhr gegen 9.10 Uhr mit seinem Wagen die Kieler Straße und stieß hier zunächst mit einem entgegenkommenden Kleinbus zusammen, der mit insgesamt 8 Personen besetzt war.

In weiterer Folge bewegte sich sein Wagen über die Grevesmühlener Straße hinweg und prallte angrenzend in eine Hecke, an der das Fahrzeug zum Stillstand kam.



Laut ersten Erkenntnissen der Polizei könnte ein plötzlicher gesundheitlicher Notfall seitens des 65-jährigen Schweriners zu dem Unfallgeschehen geführt haben. Der Deutsche wurde daher mit dem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Er war mit seinem Wagen allein unterwegs gewesen.



Der 36-jährige Fahrer des Kleinbusses sowie seine sieben erwachsenen Mitfahrerinnen blieben bei dem Unfall unverletzt. Die Gesamtschadenshöhe wird von der Polizei auf etwa 4.100 Euro beziffert; das Fahrzeug des 65-Jährigen musste abgeschleppt werden.



Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache erfolgen nun durch das Kriminalkommissariat Schwerin.



Es handelt sich bei allen Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Rainer Autzen

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell