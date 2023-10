POL-LWL: Kollision mit Wild führt zu Auffahrunfall

Boizenburg (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall auf der B5 bei Boizenburg wurden Donnerstagfrüh drei PKW beschädigt und ein Fahrzeugführer leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 56-jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW die B5 von Lauenburg kommend in Richtung Boizenburg. Kurz vor der Ortschaft Boizenburg kollidierte er mit seinem Fahrzeug gegen 05 Uhr morgens mit einem Reh, das die Fahrbahn kreuzte. In der Folge musste der dahinterfahrende 61-jährige Mann seinen PKW abbremsen. Dieses habe ein weiterer Fahrzeugführer zu spät erkannt und fuhr mit seinem PKW auf das zweite Fahrzeug auf. Dabei erlitt der 37-jährige Fahrzeugführer einen Schock und musste vor Ort medizinisch behandelt werden. Zudem war sein Fahrzeug nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den ersten Schätzungen zufolge entstand Sachschaden von insgesamt über 32.000 Euro. Das Reh verendete am Unfallort.

Im Zuge der Aufräum- und Bergungsarbeiten musste die B5 zeitweilig gesperrt werden. Die Polizei hat eine Verkehrsunfallanzeige aufgenommen und ermittelt nun zur Unfallursache.



