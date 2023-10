POL-NB: Informationsveranstaltung zum Thema Einbruchsschutz

Neubrandenburg (ots) -



Unter dem Motto "Eine Stunde mehr für mehr Sicherheit" wird in der bundesweiten Kampagne der Tag des Einbruchschutzes jährlich am Wochenende der Zeitumstellung genutzt, um die Bevölkerung zum Thema Einbruchschutz zu informieren.



Mit Beteiligung der regionalen Fachfirmen, z.B. Schlüsseldienste und Einbruchschutzfirmen will auch die Polizeiliche Beratungsstelle der Polizeiinspektion Neubrandenburg Tipps und Ratschläge für alle Interessierte geben. Aus diesem Grund haben wir einen Informationsstand am Freitag, den 27.10.2023 in der Zeit von 13:00 - 18:00 Uhr im Marktplatz-Center in der Neubrandenburger Innenstadt.



Ziel ist es, Mieter sowie Wohnungs- und Hauseigentümer zum Thema Eigentumssicherung zu sensibilisieren.



Hauptinhalte sind "sichere Fenstern und Türen, moderne Verriegelungssysteme, Türspione sowie elektronische Helfer wie Einbruchmeldeanlagen" bis hin zum richtigen Verhalten beim Feststellen von Straftaten.



Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich beraten!



