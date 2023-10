POL-NB: Schwerer Unfall nahe Penkun

Penkun (ots) -



Auf der Kreisstraße zwischen Wollin (bei Penkun) in Richtung Brandenburg hat es heute gegen 09:50 Uhr einen schweren Unfall gegeben. Zwei PKW sind kurz vor der Landesgrenze aus bisher ungeklärter Ursache frontal ineinander gefahren. In einem Auto saßen vier Personen, darunter eine ukrainische Fahrzeugführerin. Im zweiten Auto waren zwei Personen. Weiteres zu den Fahrern und Mitfahrern ist derzeit noch nicht bekannt.



Alle sechs Personen wurden verletzt, zwei von ihnen lebensbedrohlich und vier schwer. Sie sind in unterschiedliche Krankenhäuser gebracht worden.



Die Straße ist weiterhin voll gesperrt.



Die DEKRA wurde im Auftrag der Staatsanwaltschaft zur genauen Unfalluntersuchung angefordert.



Die Fahrzeuge müssen zudem noch durch Abschlepper geborgen werden.



Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt und müssen gegenwärtig von den Einsatzkräften ermittelt werden.



