POL-HST: Verdacht der schweren Brandstiftung im Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses

Niepars (ots) -



Am Montagvormittag, dem 23.10.2023, meldete die Integrierte

Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen den Kellerbrand

in einem Mehrfamilienhaus in der Nieparser Ringstraße. Es kamen

umgehend Feuerwehrkräfte aus mehreren umliegenden Gemeinden,

Rettungskräfte sowie Beamte des Polizeirevieres Barth gemeinsam zum

Einsatz.



Durch den Brandausbruch im Keller gegen 10:00 Uhr zogen Rauchgase

durch das dreigeschossige Wohnhaus mit mehreren Wohnparteien. Bis auf

eine Wohnung, in der ein Wohnungsinhaber verblieb, konnten alle

anderen Personen rechtzeitig evakuiert werden. Die in der Wohnung

verbliebene Person wurde vorsorglich dort belassen, um sie nicht den

starken Rauchgasen auszusetzen. Während des Einsatzes wurde nach

derzeitigem Kenntnisstand niemand verletzt.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Verdacht der

Brandstiftung aufgenommen, da nach aktuellen Erkenntnissen ein

technischer Defekt für die Brandentstehung in einem der Kellerabteile

ausgeschlossen werden kann. Hinweise auf eine konkrete Person oder

andere Indizien, die die mögliche Brandursache klären können, liegen

gegenwärtig noch nicht vor. Deshalb dauern die Ermittlungen weiter

an. Der Kriminaldauerdienst Stralsund kam zur Spurensuche und -

sicherung zum Einsatz. Der entstandene Gesamtsachschaden wird

gegenwärtig auf rund 5.000 Euro geschätzt.



Die Kriminalpolizei bittet in diesem Zusammenhang um Mithilfe aus der

Bevölkerung. Sachdienliche Hinweise können über das Polizeirevier

Barth (Tel. 038231/6720), jede andere Polizeidienststelle oder über

die Onlinewache der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern

www.polizei.mvnet.de mitgeteilt werden.



