POL-HST: Einbruch in Hotel / Tresor entwendet

Sassnitz (ots) -



Am Samstagmorgen, dem 21.10.2023 wurde die Polizei über einen mutmaßlichen Einbruch in ein Hotel in der Sassnitzer Hauptstraße informiert.



Ersten Erkenntnissen zufolge drangen bisher unbekannte Täter über Nacht gewaltsam in das Gebäude ein und entwendeten einen etwa 30 cm mal 20 cm großen Tresor samt Inhalt. Der Gesamtschaden wird auf über 15.000 Euro geschätzt. Zur Spurensuche und -sicherung kam der Kriminaldauerdienst Stralsund vor Ort.



Die Polizei sucht Zeugen die Freitagnacht, 20.10.2023 zum 21.10.2023 Feststellungen in dem Bereich gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizei in Sassnitz unter 038392 3070, die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Marcel Opitz

Telefon: 03831/245 205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell