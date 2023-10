Innenminister Christian Pegel begrüßt neuen Leiter der Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz

Details anzeigen Minister Pegel bei der offiziellen Amtseinführung von Brandoberrat Johannes Schuldt, sowie seinen neuen Stellvertreter Dr. Christoph Eicher Minister Pegel bei der offiziellen Amtseinführung von Brandoberrat Johannes Schuldt, sowie seinen neuen Stellvertreter Dr. Christoph Eicher

Heute hat Landesinnenminister Christian Pegel den neuen Leiter der Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz (LSBK) , Brandoberrat Johannes Schuldt, sowie seinen neuen Stellvertreter Dr. Christoph Eicher offiziell in ihre Ämter eingeführt. Beide üben die jeweilige Funktion bereits seit dem 1. Oktober aus.

„Ich freue mich sehr, dass wir mit Johannes Schuldt einem langjährigen Mitarbeiter aus der Reihe der Kollegen der Schule selbst die Leitung unserer Landesschule übertragen können. Er kennt die LSBK wie aus dem Effeff und hat maßgeblich zu der guten Entwicklung der Schule in den letzten Jahren beigetragen. Die LSBK besitzt ein hohes Ansehen bei den Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehren in unserem Land“, so Christian Pegel bei der heutigen Amtseinführung in Malchow und:

„Die Aus- und Fortbildung der vielen überwiegend ehrenamtlich aber auch der hauptamtlich tätigen Feuerwehrleute liegt Johannes Schuldt seit Jahren am Herzen. Dabei setzt er auch immer wieder auf ein modernes und stetig verbessertes Lehrangebot und treibt auch die Ausweitung der Angebote im Katastrophenschutz voran.“

Der 43 Jahre alte Brandoberrat leitete seit 2019 den Lehrbereich und übte die Funktion des stellvertretenden Schulleiters aus. Er lebt mit seiner Frau und vier Kindern in Malchow. Zur Rolle der Landesschule führt Herr Schuldt aus: „Mir ist wichtig, dass die LSBK ein Ort der Entwicklung ist. Lehrgangsteilnehmer, aber auch andere Gäste aus dem Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes, sollen uns mit einem Mehrgewinn verlassen. Sei es nun im Bereich der persönlichen Kompetenzen, wie es in Aus- und Fortbildungen der Fall ist. Oder sei es zum anderen, wenn in Arbeitstreffen und Workshops Konzepte oder Planungen für den Brand- und Katastrophenschutz weiterentwickelt werden konnten und die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Akteuren gestärkt wurde.“

Der stellvertretende Schulleiter, Dr. Christoph Eicher, hat nun die Leitung des Bereiches „Lehre“ inne. Er kommt aus Rheinland-Pfalz nach Malchow. Der promovierte Ingenieur für Maschinenbau und Verfahrenstechnik bringt neben seiner hauptberuflichen Tätigkeit aus der Nutzfahrzeugbranche breite Erfahrung aus dem Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes mit. Zusätzlich unterrichtete er an der dualen Hochschule Baden-Württemberg. So vereint er die Bereiche Technik, Brand- und Katastrophenschutz und Pädagogik und verstärkt so die zentralen Säulen der LSBK.

Die herausragende Bedeutung des Brand- und Katastrophenschutzes in unserem Land ist nicht zuletzt durch die großen Waldbrände in diesem und in den vergangenen Jahren sichtbar geworden. An der LSBK lernen Führungskräfte wie auch solche Großlagen bewältigt werden können und die richtige Technik mit den richtigen Menschen am richtigen Ort eingesetzt wird.

„Doch wie in allen Bereichen wirkt sich der demografische Wandel auch auf die Feuerwehren in unserem Land aus. Dies wird eine zu lösende Herausforderung auch bei der Lehre an unserer Landesbrandschule sein ebenso wie die Digitalisierung des Lernens an der Schule selbst. Sowohl die Lehrenden als auch die Lehrgangsteilnehmer müssen sich dabei auf ungewohnte und neue Wege einlassen, um die Zukunft des Brand- und Katastrophenschutzes gemeinsam voranzubringen. Aber ich bin überzeugt, dass wird das mit unserem tollen Team in der LSBK meistern werden. Zunächst freuen wir uns aber darauf, den Startschuss für den Neubau der Landesschule in Malchow“, so Landesinnenminister Christian Pegel.