POL-LWL: Auto prallte gegen Schutzplanke - Fahrer verletzt

Goldberg (ots) -



Auf der B 392 zwischen Goldberg und Mestlin ist am Montagmittag ein PKW von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Schutzplanke geprallt. Dabei wurde der 71-jährige Fahrer verletzt. Durch den Aufprall wurde die Außenschutzplanke auf einer Länge von knapp 10 Metern abgerissen. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der bei dem Unfall angerichtete Gesamtschaden wurde vor Ort zunächst auf ca. 35.000 Euro geschätzt. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeuges musste die B 392 an der Unfallstelle für rund 90 Minuten voll gesperrt werden. Der 71-jährige Autofahrer ist zur weiteren medizinischen Behandlung ein Krankenhaus gebracht worden. Die Unfallursache ist derzeit noch unklar. Allerdings kann ein gesundheitliches Problem beim Fahrer als Auslöser des Vorfalls nicht ausgeschlossen werden.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell