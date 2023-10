POL-NB: Vollsperrung im morgendlichen Berufsverkehr

Neubrandenburg (ots) -



Am 23.10.2023 um 06:13 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Einmündung der Stralsunder Straße (L273) in die L35 in Altentreptow. Aufgrund der Missachtung der Vorfahrt stieß ein mit einer Person besetzter Mitsubishi mit einem Ford zusammen, deren beide Insassen durch die Kollision leicht verletzt wurden. Der Fahrzeugführer des Mitsubishis blieb unverletzt.



Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden, sodass die Ortsdurchfahrt durch die Beamte des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Altentreptow bis zur vollständigen Bergung der Fahrzeuge um 08:25 Uhr gesperrt werden musste.



Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf geschätzte 20.000EUR.



