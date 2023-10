POL-LWL: Fahndungserfolg der Polizei Ludwigslust

Ludwigslust (ots) -



Ein mit Haftbefehl gesuchter 23-jähriger Mann konnte am Sonntagabend durch die Polizei in Ludwigslust festgenommen werden. Demnach konnten die Polizisten nach einem Hinweis den gesuchten Syrer in einer Gemeinschaftsunterkunft in Ludwigslust antreffen und festnehmen. In der Folge wurde der Festgenommene durchsucht und zur Polizeidienststelle gebracht. Dabei konnten bei dem Mann, gegen den ein Untersuchungshaftbefehl wegen Straftaten gegen das Betäubungsmittelgesetz erlassen wurde, wiederum Betäubungsmittel gefunden werden. Unter anderen beschlagnahmte die Polizei über 20 Gramm Kokain. Zudem führte er Bargeld im höheren dreistelligen Betrag mit sich, das als mutmaßliches Drogendealergeld ebenfalls beschlagnahmt wurde. Gegen den Mann wurde erneut ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittel eröffnet. Ferner wird er noch im Laufe des heutigen Tages einem Haftrichter vorgeführt.



