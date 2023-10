POL-LWL: Zwei Verletzte bei Zusammenstoß mehrerer PKW

Friedrichsmoor (ots) -



Bei einem Zusammenstoß zweier PKW sind am Sonntag nahe Friedrichsmoor zwei Autoinsassen leicht verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 13:30 Uhr auf einer Straßenkreuzung. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide am Unfall beteiligten Fahrzeuge gegen ein haltendes Auto geschleudert. Eine 68-jährige Beifahrerin sowie ein 52-jähriger Autofahrer kamen anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus. An allen drei Fahrzeugen entstand jeweils erheblicher Sachschaden, dessen Gesamthöhe vor Ort auf ca. 40.000 Euro geschätzt wurde. Zur genauen Unfallursache ermittelt jetzt die Polizei.



