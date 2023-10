POL-LWL: Zwei Verkehrsunfälle auf der BAB 24 bei Gallin

Gallin/Stolpe (ots) -



Bei zwei Verkehrsunfällen auf der BAB 24 bei Gallin wurde am Montagmorgen eine Autofahrerin leicht verletzt. Überdies entstand bei den Karambolagen ein vorläufig geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 35.000 Euro. Zunächst kam es auf der linken Fahrspur zu einem Auffahrunfall, an dem ein PKW und ein LKW beteiligt waren. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt. Minuten später kam es am Stauende zu einem weiteren Verkehrsunfall. Ein Kleintransporter war gegen einen vorausfahrenden PKW geprallt, dessen Fahrerin wegen des Staus die Geschwindigkeit verringerte und gebremst hatte. Die 47-jährige Autofahrerin wurde dabei leicht verletzt und kam anschließend ins Krankenhaus. Im Zuge beider Unfälle mussten beide Fahrspuren in Fahrtrichtung Hamburg für über eine Stunde voll gesperrt werden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell