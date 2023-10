LWSPA M-V: Untergang eines ehemaligen Fischereifahrzeugs in Greifswald Wieck

Greifswald/ Waldeck (ots) -



Am 23.10.2023 wurde die Wasserschutzpolizeiinspektion Wolgast gegen 07:00 Uhr von der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg darüber in Kenntnis gesetzt, dass an einem Liegeplatz an der Nordmole in Greifswald-Wieck ein ehemaliges Fischereifahrzeug zu sinken droht. Beim Eintreffen der Kräfte der Wasserschutzpolizei als auch der örtlichen Berufsfeuerwehr sowie von Kräften des Polizeihauptreviers Greifswald bestätigte sich der Sachverhalt. Das ehemalige Fischereifahrzeug hat bereits so viel "Wasser gemacht", dass es teilweise auf dem Grund aufliegt. Da ölhaltige Substanzen austraten, erfolgte das Einschlengeln mit Ölsperren durch die Berufsfeuerwehr. Die vor Ort befindlichen Kräfte der Wasserschutzpolizei haben die Ermittlung zur Untergangsursache aufgenommen. Eine Anzeige wegen Gewässerverunreinigung wurde gefertigt.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen ehemaligen Fischkutter bzw. Hochseeangelkutter, welcher sich schon seit längerer Zeit als Stillieger am Liegeplatz zwischen Sperrwerk und Nordmole befindet.



