POL-SN: Bilanz einer Verkehrskontrolle: Fahrer unter Drogeneinfluss, Beifahrer in Haft

Schwerin (ots) -



Eine Überprüfung eines Fahrzeuges und dessen Insassen zog am Samstagabend umfangreiche Maßnahmen der Polizei nach sich. Ein 42-jähriger Beifahrer sitzt bereits in Haft. Der Verkehrskontrolle ging ein Hinweis aus der Bevölkerung voraus.

Eine 35-jährige Zeugin aus Niedersachsen informierte die Polizei am Samstagabend gegen 18:00 Uhr über ein Fahrzeug, aus dem sie Marihuana-Geruch wahrnahm. Zwei Männer säßen in diesem Auto. Eine anschließende Verkehrskontrolle am Obotritenring in Schwerin bestätigte den Verdacht. Dem 38-jährigen polnischen Fahrer wird nun vorgeworfen, unter Einfluss von Betäubungsmitteln ein Kraftfahrzeug geführt zu haben. Ein Drogenvortest brachte ein vorläufiger Ergebnis. Im Rahmen der Beweissicherung erfolgte eine Blutprobenentnahme. Zudem wurde der 42-jährige polnische Beifahrer mit mehreren Haftbefehlen gesucht und daraufhin festgenommen. Insgesamt habe er über 250 Tage Restfreiheitstrafe wegen Diebstahls zu verbüßen. Mittlerweile befindet er sich in einer Justizvollzugsanstalt. Die beiden Männer müssen sich darüber hinaus einem weiteren Vorwurf stellen. Im Fahrzeug wurden hochwertige Werkzeuge aufgefunden, deren Eigentumsverhältnisse nicht geklärt werden konnten. Bisherige Anhaltspunkte lassen den Verdacht aufkommen, dass die Gegenstände aus vorherigen Diebstahlshandlungen stammen könnten. Die Polizei stellte die Gegenstände zunächst sicher.



Die Polizei bedankt sich bei der Zeugin für den zielführenden Hinweis.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Juliane Zgonine

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell