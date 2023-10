POL-HWI: Berauschter Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen

Grevesmühlen (ots) -



In der Nacht zum 21. Oktober zogen Polizeikräfte aus dem Polizeirevier Grevesmühlen einen berauschten Mann aus dem Verkehr, der versuchte, sich der Verkehrskontrolle zu entziehen.



Kurz nach Mitternacht fiel einer Polizeistreife im Stadtgebiet ein Audi ohne eingeschaltete Beleuchtung auf. Bei dem Versuch, das Fahrzeug anzuhalten, beschleunigte der Audi-Fahrer und schien sich der Kontrolle entziehen zu wollen. Die eingesetzten Beamten folgten dem Fahrzeug und konnten es schließlich stehend antreffen. Bei dem Fahrzeugführer war ein starker Alkoholgeruch feststellbar. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,68 Promille und ein durchgeführter Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis für Kokain an. Dem 42-jährigen Deutschen wurde eine Blutprobe im Krankenhaus Grevesmühlen entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Die zuständige Führerscheinstelle wurde benachrichtigt.



Auf den Fahrer kommt nun eine Anzeige wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr zu.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Sofie Glaser

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell