POL-NB: Nächtlicher Brand in Demmin

Am 21.10.2023 kam es im Nonnensteig in Demmin zu einem Brand im Keller eines Wohngebäudes mit 8 Wohnparteien. Um 23:25 Uhr wurde die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg von der Rettungsleitstelle über den Rettungseinsatz informiert.



Beim Eintreffen der Beamten des Polizeihauptreviers Demmin war eine starke Rauchentwicklung aus dem Keller zu erkennen, welcher glücklicherweise mit Brandschutztüren ausgestattet war. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen und die vom Rauch betroffenen Flure lüften, sodass alle Bewohner in ihren Wohnungen verbleiben konnten und niemand verletzt wurde.



Im Anschluss wurde zur Eruierung der Brandursache der Kriminaldauerdienst aus Neubrandenburg hinzugezogen. Im Rahmen der Befragungen der Anwohner und der Untersuchungen am Brandort auch durch einen Brandursachenermittler erhärtete sich der Verdacht einer Brandstiftung, sodass ein Ermittlungsverfahren gegen den unbekannten Täter eingeleitet wurde.



Der entstandene Sachschaden wird vorläufig auf 75.000EUR geschätzt.



