POL-NB: Brand auf dem Gelände eines Wohn- und Geschäftshauses in Zinnowitz

Brand auf dem Gelände eines Wohn- und Geschäftshauses in Zinnowitz



Am 23.10.2023 gegen 00:35 Uhr wurde der Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Greifswald ein Brand in der Neuen Strandstr. In Zinnowitz gemeldet.

Nach ersten Erkenntnissen wurden mehrere Mülltonnen in einem Abstellraum von einem Wohn- und Geschäftshaus in Brand gesetzt. Durch die Rauchentwicklung wurde eine weibliche Hausbewohnerin leicht verletzt. Diese wurde durch einen Rettungswagen vor Ort ambulant behandelt. Im Zuge der Brandentwicklung wurde die Fassade des Hauses beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich nach erster Schätzung auf ca. 30.000EUR. Zur Brandbekämpfung kamen die Freiwilligen Feuerwehren aus Zinnowitz, Trassenheide und Zempin zum Einsatz.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Der Einsatz eines Brandursachenermittlers wurde durch die Staatsanwaltschaft angeordnet.



Zeugen des Sachverhaltes werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heringsdorf unter der Telefonnummer 0383782790, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache unter ww.polizei.mvnet.de zu melden.



