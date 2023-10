POL-HRO: Brand eines Mehrfamilienhauses

Güstrow (ots) -



Am 23.10.2023 gegen 01:00 Uhr kam es in der Gleviner Str. in Güstrow

zum Brand eines Mehrfamilienhauses.



Laut ersten Erkenntnissen entstand das Feuer auf der Vorderseite des

Gebäudes. Die an der Straße befindlichen Mülltonnen brannten aus

ungeklärter Ursache zunächst in vollem Ausmaß und griffen dann in der

weiteren Folge auf die Fassade des Mehrfamilienhauses und das darin

befindliche Imbissrestaurant über.



Durch die zügig agierenden Rettungskräfte von Polizei und Feuerwehr

konnte das Feuer gelöscht werden, bevor der Imbiss komplett

ausbrannte. Zum Zeitpunkt des Brandes schliefen die Anwohner in ihren

Wohnungen. Diese wurden dank des Eingreifens der Rettungskräfte nicht

verletzt. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit nicht beziffert

werden. Auch ist noch unklar, wie viele Wohnungen durch die

Rauchentwicklung bewohnbar sind.

Die Ermittlungen zur Brandursache stehen erst am Anfang und dauern

weiter an. Der Kriminaldauerdienst Rostock sicherte am Brandtort

Spuren. Ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung wurde

eingeleitet.



