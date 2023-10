POL-NB: Sachbeschädigung durch Aufbringen von verfassungsfeindlichen Kennzeichen an Hausfassaden in Neustrelitz (Landkreises Mecklenburgische Seenplatte)

Neustrelitz (ots) -



Am 20.10.2023 gegen 20:35 Uhr teilten mehrere Zeugen telefonisch der Polizei mit, dass mehrere Jugendliche in der Stadtlage Neustrelitz die Häuserwände mittels Spraydosen verunreinigen, in dem sie verfassungsfeindliche Symbole an diesen Aufbringen. Die sofort zum Einsatz gebrachten Polizeibeamten des Polizeihauptrevieres Neustrelitz konnten im Bereich der Innenstadt von Neustrelitz eine 17- und eine 19- jährige Person feststellen, welche noch dabei waren, eine Hauswand und eine Schaufensterscheibe mit schwarzer und mit goldener Farbe zu besprühen. Die beiden mitgeführten Spraydosen konnten unmittelbar sichergestellt werden. Ein weitere 15- jährige tatverdächtige Person wurde im weiteren Umfeld des Tatortes angetroffen. Alle drei deutschen Personen konnten aufgrund der Zeugenbeschreibungen identifiziert werden. Nach einer ersten Gesamtaufstellung gibt es fünf Tatörtlichkeiten, an welchen verfassungssfeindliche Symbole (Hakenkreuze, SS-Runen und die Zahl "88") in einer Schadenshöhe von insgesamt ca. 1000 EUR angebracht worden sind.

Die 15- jährige Person führte zudem ein Messer bei sich, welches einen waffenrechtlichen Verstoß darstellt. Außerdem war diese Person als vermisst gemeldet.

Gegen alle drei Tatverdächtige wurde Anzeige wegen des Verwendens von verfassungsfeindlichen Symbolen erstattet. Gegen den 15-jährigen außerdem noch wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die 15- und die 17- jährige Person an ihre Mütter übergeben.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell