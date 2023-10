POL-HRO: Polizeieinsatz anlässlich der Spielbegegnung zwischen dem F.C. Hansa Rostock und Holstein Kiel

Rostock (ots) -



Am heutigen Sonntag hat im ausverkauften Rostocker Ostseestadion das Fußballspiel der 2. Bundesliga zwischen dem F.C. Hansa Rostock und Holstein Kiel stattgefunden.



Bei der vom DFB als Problemspiel eingestuften Begegnung waren etwa 470 Beamtinnen und Beamte der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern im Einsatz.



Die Polizei verzeichnete keine nennenswerten Störungen vor und während des Spiels. Auch die Anreise der ca. 1150 Gästefans sowie der für die Gäste eingerichtete Shuttle zum Ostseestadion verliefen ohne Zwischenfälle.

Nach dem Spiel kam es im Heimfanbereich zu einem versuchten Raub eines Kieler Fanschals. Die Rostocker Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Die Fertigung dieser Pressemitteilung erfolgte auf Basis der um 16:45 Uhr vorliegenden Erkenntnisse.



