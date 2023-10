POL-HRO: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen auf der BAB 24

Stolpe (ots) -



Am 21.10.2023 gegen 09:00 Uhr ereignete sich auf der BAB 24 in

Fahrtrichtung Berlin ein Verkehrsunfall. Nach derzeitigen

Erkenntnissen hat sich ein PKW-Anhänger-Gespann eines 56-jährigen

Fahrzeugführers während der Fahrt aufgeschaukelt, gedreht und ist in

der weiteren Folge teilweise nach links von der Fahrbahn abgekommen.

Das mit Zuckerrüben vollbeladene Gespann verlor durch den Unfall

einen erheblichen Teil der Ladung. Durch die verlorene Ladung wurde

kurzzeitig auch die Gegenfahrbahn blockiert. Nachdem die vor Ort

eingesetzten Polizeivollzugsbeamten die Zuckerrüben von der Fahrbahn

geräumt hatten, war zumindest die Richtungsfahrbahn Hamburg wieder

befahrbar.



Hinter der Unfallstelle musste ein PKW VW, besetzt mit einer

vierköpfigen Familie, verkehrsbedingt anhalten. In dem Fahrzeug

befanden sich die 32-jährige Fahrzeugführerin, ein 33-jähriger

Beifahrer sowie zwei 11- und 6-jährige Kinder.



Auf den stehenden PKW VW fuhr ein PKW Skoda, nach ersten Aussagen

nahezu ungebremst, auf. Der 71-Jährige Fahrer des PKW Skoda war

zeitweise eingeklemmt, konnte jedoch durch die eingesetzten

Polizeivollzugsbeamten befreit werden. Die 72-jährige Beifahrerin und

der Fahrzeugführer mussten mit schweren Verletzungen in das

Krankenhaus Parchim eingeliefert werden. Die Insassen des PKW VW

wurde vor Ort medizinisch begutachtet und für unverletzt befunden.



Die Richtungsfahrbahn Berlin war für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt.

Das Gespann konnte mit Polizeibegleitung den Unfallort verlassen. Die

beiden nachfolgenden PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten

geborgen werden. Der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise

25.000 Euro. Bei allen Unfallbeteiligten handelt es sich um deutsche

Staatsbürger.



