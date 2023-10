POL-NB: Betrunkener Fahrzeugführer beschädigt beim Einparken mehrere Fahrzeuge

Greifswald (ots) -



Am 20.10.2023 gegen 22:00 Uhr kam es in der Brüggstraße in Greifswald zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen.

Der 47-jährige serbische Fahrer eines Pkw VW Passat stieß bei dem Versuch sein Fahrzeug in eine Parklücke zu fahren zunächst vorwärts gegen einen parkenden Pkw Nissan. Beim anschließenden Rangieren stieß er rückwärts gegen einen PKW Mercedes Smart und touchierte im weiteren Verlauf einen PKW Mercedes Vito.

Nachdem der Fahrer von zwei aufmerksamen Bürgern angesprochen und aufgefordert wurde anzuhalten, verließ er fluchtartig den Unfallort in Richtung Bahnhofstraße. Dort konnte er von den, durch die Zeugen alarmierten, Einsatzkräfte des Polizeihauptrevieres Greifswald angehalten und kontrolliert werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,39 Promille. Es folgte eine Blutprobenentnahme und die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht.

An dem VW und den parkenden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 EUR.



