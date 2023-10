POL-NB: Nach Diebstahl von Israel-Fahne in Stralsund: Möglicher Verdächtiger ermittelt

Stralsund (ots) -



Im Zusammenhang mit dem Diebstahl einer Israel-Fahne, die an der Luther-Auferstehungs-Gemeinde in Stralsund gehisst war, haben Ermittler des Staatsschutzes einen 15-Jährigen ermittelt, der als mutmaßlicher Täter in Frage kommt. Er selbst sieht sich als Palästinenser, hat zu den Vorwürfen aber keine sonstigen Angaben gemacht. Auf seine Spur kamen die Ermittler, weil er gedroht haben soll, diese Fahne abzunehmen.



Sofern ihm eine Tat nachgewiesen werden kann, muss geklärt werden, ob er sowohl für den Diebstahl der Fahne am 11.10 als auch am 14.10. verantwortlich ist.



Der Jugendliche wird nun als Beschuldigter die Möglichkeit bekommen, zu den Vorwürfen umfangreicher Stellung zu nehmen.



Pressemitteilungen mit Zeugenaufruf zu den beiden Diebstahlsfällen:



https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5623906



https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5626013



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell