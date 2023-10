POL-HST: Nachmeldung zum Brand in einem Wohnhaus für Studenten auf dem Gelände der Hochschule Stralsund

Stralsund (ots) -



Wie die Polizei bereits in folgender Pressemitteilung mitteilte: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5630328 kam es am Donnerstagabend, dem 19.10.2023, zum Brand eines Wohnhauses für Studenten auf dem Gelände der Hochschule Stralsund im Stadtteil Knieper Nord. In Absprache mit der Stralsunder Staatsanwaltschaft wurde der Brandort noch in der Nacht zu Freitag beschlagnahmt und zur Unterstützung bei der Ermittlung der vorläufigen Brandursache der Einsatz eines Sachverständigen angeordnet.



Der Einsatz eines Brandursachenermittlers erfolgte am heutigen Freitagvormittag. Dieser schließt nach gegenwärtigen Erkenntnissen einen technischen Defekt als Brandursache aus. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern indes weiter an, um zu prüfen, ob fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln ursächlich für den Brandausbruch war, der augenscheinlich durch eine Zündquelle von außen verursacht wurde. Einen konkreten Tatverdacht auf eine Person oder andere konkrete Indizien gibt es dabei noch nicht.



Bei dem Brand wurde der mittlere Teil des Wohnhauses, welches ein mit Holz verkleideter Betonbau ist, derart in Mitleidenschaft gezogen, dass ein geschätzter Gesamtsachschaden von 250.000 Euro entstanden ist.



