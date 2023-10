POL-HWI: Ermittlungserfolg - Tatverdächtiger einer Graffiti-Serie ermittelt

Wismar (ots) -



Die Arbeit der Ermittler des Kriminalkommissariats Wismar führte jetzt zur Aufklärung von mehreren Graffitistraftaten aus den Jahren 2021 bis 2023. Die Tatorte befinden sich in der Stadt Wismar und dem unmittelbaren Umland. Der von den einzelnen Geschädigten angezeigte Schaden summiert sich auf circa 20.000 Euro.



Auf Grund vorausgegangener Ermittlungen des Kriminalkommissariats Wismar hatte das Amtsgericht Schwerin einen Durchsuchungsbeschluss gegen einen 19-jährigen Deutschen aus dem Landkreis Nordwestmecklenburg erlassen. Bei dieser Durchsuchung sind diverse Datenträger, Skizzen und Vorlagen beschlagnahmt worden. Nach erster, vorläufiger Auswertung dieser Beweismittel können dem Beschuldigten etwa 35 Einzeltaten zugeordnet werden.



Die Graffiti zeigen unter anderem Schriftzüge mit Bezug zum FC Hansa Rostock.



