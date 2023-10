POL-SN: Diebstahl zum Nachteil eines Kindes - Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots) -



Nachdem es in Schwerin am 16.10. zu einem Diebstahl zum Nachteil eines Kindes gekommen war, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Folgendes hatte sich zugetragen:



Gegen 11.40 Uhr wurde einem 13-jährigen Mädchen mutmaßlich im Bus der Linie 9 (Stern Buchholz in Richtung Dreescher Markt) im Zuge eines Taschendiebstahls sein Handy entwendet.

Polizeibeamte konnten im Anschluss einen 27-jährigen Tunesier als Tatverdächtigen ermitteln, das Handy wurde bisher jedoch nicht aufgefunden.



Laut polizeilichen Erkenntnissen könnte die Tat von einem noch unbekannten Zeugen beobachtet worden sein. Es könnte sich demnach um einen Mann handeln, der in Begleitung eines 12-13jährigen Jungen war.

Diese Person sowie sonstige Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Schwerin unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560 oder über die Onlinewache in Verbindung zu setzen.



Die Ermittlungen zu dieser Straftat werden vom Kriminalkommissariat Schwerin geführt.



