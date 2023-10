POL-HRO: Rostocker Polizei stoppt Transporter-Fahrer mit 3,1 Promille

Rostock (ots) -



Ein 36-jähriger Transporter-Fahrer, der gestern Nachmittag alkoholisiert in Rostock unterwegs war, konnte aufgrund eines Hinweises gestellt werden. Gegen den aus Rumänien stammenden Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.



Der 36-Jährige fuhr gegen 13:50 Uhr mit einem Fiat-Transporter entlang der im Rostocker Stadtteil Lütten Klein befindlichen Warnowallee. Zivilen Beamten des Kriminalkommissariats Rostock fiel der augenscheinlich alkoholisierte Fahrer auf. Die hinzugezogenen sowie uniformierten Kollegen konnten den Fahrzeugführer noch auf der Warnowallee stoppen.



Eine anschließend durchgeführte Verkehrskontrolle bestätigte den Verdacht: Ein beim Transporter-Fahrer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,10 Promille. Dem Rumänen wurde die Weiterfahrt untersagt und die weiteren Ermittlungen hat die Rostocker Kriminalpolizei übernommen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell