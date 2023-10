POL-NB: 55-Jähriger mit Auto in Zaun gelandet

Pasewalk (ots) -



Ein 55-jähriger Deutscher ist heute Morgen gegen 04:30 Uhr im Pasewalker Gemeindewiesenweg - Höhe der Nummer 89 - nach rechts von der Straße abgekommen und gegen einen Zaun gefahren. Vermutlich hatte er zuvor gesundheitliche Probleme.



Eine Frau hatte den Unfall beobachtet und daraufhin die Polizei gerufen. Am Fahrzeug und am Zaun entstand ein Schaden von etwa 15.000 Euro. Der Fahrer kam leichtverletzt vorsorglich ins Krankenhaus. Das Auto wurde in Eigenregie abgeschleppt. Weitere Beteiligte gibt es nach aktuellem Stand nicht.



Rückfragen bitte an:



Für Medienvertreter:

Claudia Berndt

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-2041

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de



Für Hinweise und Fragen aus der Bevölkerung:

Bitte an die im Text angegebene Dienststelle bzw. die Internetwache

oder jedes andere Polizeirevier wenden!



http://www.polizei.mvnet.de

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell